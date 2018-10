ATUAÇÕES: Carlos Eduardo, Uillian Correia e Simião foram os piores contra o Paysandu

Silvio Rauth Filho

O Coritiba empatou em 1 a 1 com o Paysandu, nesse sábado (dia 27) à noite, em Belém (PA), pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Veja abaixo uma análise do desempenho individual dos jogadores do Coxa.

Wilson (6,0)

Três defesas, mas nenhum difícil. Pouco exigido. Sem culpa no gol.

Leandro Silva (5,5)

Irregular na saída de bola e na marcação. Quase não apoiou.

Alan Costa (5,0)

Batido no lance do gol. Fora isso, razoável na bola aérea.

Rafael Lima (6,0)

Eficiente na marcação e nos duelos individuais.

Abner (5,5)

Cruzou a bola para o gol, mas levou sorte. Irregular em todos os aspectos.

Vitor Carvalho (5,0)

Facilmente envolvido pelo adversário. Quase inútil com a bola.

Simião (4,5)

Figura quase nula em campo, tanto na marcação como na armação.

Guilherme (5,0)

Um chute para longe. Fora isso, aceitou a marcação.

Uillian Correia (4,5)

Entrou aos 30-2º. Batido no lance do gol. Quase inútil em campo.

Jean Carlos (5,0)

Participou pouco do jogo. Não foi bem nas bolas paradas.

Carlos Eduardo (4,0)

Entrou aos 20-2º. Um bom passe. Depois, foi expulso de forma infantil.

Guilherme Parede (5,5)

Uma boa jogada. Correu, lutou e se irritou. Acabou expulso no fim.

Alecsandro (5,0)

Tentou fazer o pivô, mas só recebeu “tijolos”. Queimado pelo time.

Bruno Moraes (sem nota)

Entrou aos 36-2º. Jogou pouco tempo. Sem nota.