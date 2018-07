ATUAÇÕES: Goleiro se salva na derrota do Atlético para o Cruzeiro

Redação Bem Paraná

O goleiro Santos, do Atlético, se salvou na derrota do time diante do Cruzeiro (2 a 1), neste domingo (22), em Belo Horizonte. Ele fez cinco defesas e não teve culpa nos gols.

Santos (6,5)

Fez cinco defesas, sendo três difíceis. Sem culpa nos gols. Razoável na reposição

Jonathan (5,0)

Foi mal na marcação. Deu espaço, inclusive no lance do 2º gol

Wanderson (5,5)

O 1º gol saiu em cima dele. Ganhou cinco jogadas pelo alto

Paulo André (5,0)

Conseguiu seis desarmes. Mas levou dribles e mostrou lentidão

Nicolas (4,5)

Levou um baile de quem caía pelo lado esquerdo da defesa

Bruno Guimarães (6,0)

Fez uma jogada individual que resultou em gol. Marcou bem. Decaiu no 2º tempo

Rossetto (5,5)

Entrou aos 22-2º. Pouco conseguiu fazer

Lucho González (4,0)

Alguns bons passes no começo. Depois sumiu. E ainda foi expulso

Pablo (4,0)

Não consegui produzir praticamente nada pelas pontas ou pelo meio

Guilherme (6,5)

Cobrou bem o pênalti. Perdeu um gol. Tentou dribles. Único a fazer alguma coisa no 2º tempo

Marcelo Cirino (sem nota)

Entrou aos 39-2º. Jogou pouco tempo

Nikão (5,0)

Mal conseguiu pegar na bola

Bruno Nazário (5,0)

Entrou aos 22-2º. Pouco conseguiu produzir

Bergson (5,0)

Uma única finalização para fora. Fora isso, tocou bem a bola