ATUAÇÕES: Guimarães e Veiga foram os melhores do Atlético contra o Ceará

Silvio Rauth Filho

O Atlético Paranaense empatou em 0 a 0 com Ceará, nesse sábado (dia 11) à tarde, em Fortaleza (CE), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja abaixo uma análise do desempenho individual dos jogadores do Atlético.

Santos (6,0)

Fez quatro defesas – nenhuma difícil. Seguro nas bolas altas.

Jonathan (5,0)

Sofreu na marcação. Não parou nenhum ataque adversário. Foi bem na saída de bola.

Wanderson (5,0)

Teve dificuldades na marcação. Parou 6 ataques do adversário.

Léo Pereira (6,0)

O melhor do jogo aéreo (ganhou 5 pelo alto), mas cedeu alguns espaços. Irregular na reposição.

Renan Lodi (6,0)

Fez 3 desarmes. Irregular na marcação. Razoável no apoio.

Wellington (6,0)

Parou 5 ataques adversários. Acertou 87% dos passes. Razoável.

Bruno Guimarães (6,5)

O mais participativo (90 toques na bola). O mais caçado (4 faltas). Acertou 94% dos passes.

Marcelo Cirino (6,0)

Fazia partida razoável quando saiu lesionado, aos 39-1º.

Nikão (6,0)

Entrou aos 39-1º. Criou três chances com dribles e chutes.

Raphael Veiga (6,5)

Deu 5 passes para finalizações. Um belo lançamento.

Bruno Nazário (5,5)

Entrou aos 17-2º. Mostrou qualidade em alguns passes. Faltou participar mais.

Marcinho (6,0)

Dois dribles de qualidade. Fez algumas boas jogadas, mas foi irregular ao definir.

Bergson (6,0)

Tentou cinco finalizações e deu dois passes para arremates. Lutou e tentou.