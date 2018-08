ATUAÇÕES: Igor e Rayan foram os piores do Paraná Clube contra o Ceará

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube perdeu por 1 a 0 para Ceará, nesse domingo (dia 5) à tarde, na Vila Capanema, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, os dois times trocaram de posição. Veja abaixo uma análise do desempenho individual dos jogadores do Tricolor da Vila Capanema.

Richard (5,5)

Sem culpa no gol. Pouco exigido. Não foi bem na reposição.

Júnior (6,0)

Líder em desarmes (5). Um bom cruzamento. Irregular nos demais quesitos.

Renê Santos (6,0)

Fez bons desarmes. Seguro na marcação e na saída.

Rayan (5,0)

Uma lambança na defesa. Fora isso, razoável nos duelos individuais.

Igor (5,0)

Não foi bem no apoio. Razoável no aspecto defensivo.

Leandro Vilela (6,0)

Razoável na saída de bola e na marcação. Criou uma chance.

Alex Santana (6,5)

Entrou no intervalo. Um bom chute. Criou chances e levou o time ao ataque.

Torito González (6,5)

O melhor no jogo aéreo (ganhou 8 pelo alto). Participativo com e sem a bola.

Nadson (5,5)

Errou bastante, mas tentou as jogadas mais ousadas. Criou duas chances.

Maicosuel (6,5)

Entrou no intervalo. Criou três chances. Mostrou visão e habilidade.

Silvinho (6,5)

O mais criativo e perigoso do 1º tempo. Faltou precisão.

Carlos Eduardo (6,0)

Entrou aos 25-2º. Um chute perigoso. Criou uma chance.

Rodolfo (5,5)

Sofreu 4 faltas. Lutou e tentou quatro finalizações. Faltou precisão.

Rafael Grampola (5,5)

Um bom passe de “pivô”. Fora isso, foi bem mercado.