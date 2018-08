ATUAÇÕES: Nem Wilson se salva no Coritiba diante do Oeste

Lycio Vellozo Ribas

Nem o goleiro Wilson se salvou desta vez no Coritiba, após a derrota (2 a 0) para o Oeste na noite desta sexta-feira (24), no Couto Pereira. O goleiro coxa-branca errou um pênalti na partida. Não conseguiu nem diminuir o tamanho do revés.

Wilson (5,5)

Não fez nenhuma defesa. E ainda perdeu um pênalti

Rodrigo Ramos (3,5)

Entregou o 1º gol ao errar três vezes no mesmo lance. Perdeu outras bolas. Deu espaço e apoiou mal

Vítor Carvalho (5,0)

Entrou no intervalo. Deu um pouco de consistência ao meio-de-campo, apenas isso

Rafael Lima (5,5)

O mais lúcido na defesa. Não comprometeu

Alex Alves (5,0)

Mal na defesa, cometeu erros primários nos passes e pecou no 2º gol

William Matheus (4,5)

Mal nos cruzamentos e na defesa. O 2º gol saiu em falha dele

Uillian Correia (5,0)

Alguns errinhos no meio, com pouca contribuição na armação

Jean Carlos (5,5)

Entrou aos 15-2º. Esforçado, chutou a gol, mas errou 90% dos cruzamentos

Vinícius Kiss (5,0)

Conseguiu imposição física no meio e na lateral, mas errou muitos passes e lançamentos

Guilherme Parede (5,5)

Esforçado, sofreu o pênalti, mas errou 28% dos passes e perdeu muitas bolas

Carlos Eduardo (sem nota)

Machucou-se e saiu com apenas 13 minutos de jogo

Yan Sasse (5,0)

Entrou aos 13-1º. Foi o campeão de passes errados (34%). Chutou 6 vezes a gol, todas para fora

Guilherme (5,0)

Correu e batalhou jogadas, mas pouco conseguiu

Bruno Moraes (4,0)

Acionado várias vezes como pivô, perdeu quase toda as jogadas. Ainda escapou de ser expulso, após chutar o goleiro Tadeu no chão