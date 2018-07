ATUAÇÕES: Nikão e Veiga foram os piores do Atlético no Mineirão

Silvio Rauth Filho

O Atlético Paranaense está fora da Copa do Brasil de 2018. A eliminação ocorreu nessa segunda-feira (dia 16) à noite, em Belo Horizonte, com o empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, na partida de volta das oitavas de final. Veja abaixo uma análise do desempenho individual dos jogadores do Atlético.

Santos (7,0)

Uma grande defesa e outras duas com menor grau de dificuldade.

Jonathan (5,5)

Pouco útil no apoio ao ataque. Razoável na marcação.

Bergson (7,0)

Entrou aos 36-2º. Fez um golaço no único lance que participou.

Paulo André (5,5)

Fazia uma excelente partida até ser batido no lance do gol.

Thiago Heleno (6,0)

Teve 13 boas ações defensivas. Seguro também na saída de bola.

Renan Lodi (5,5)

Errou os 5 cruzamentos e os 4 lançamentos que tentou. Bem nos demais lances.

Bruno Guimarães (6,0)

Tentou 71 passes e errou 3. Uma falha defensiva. Bem nos demais lances.

Lucho González (6,0)

Deu o melhor passe do 1º tempo (para Pablo finalizar). Fora isso, irregular.

Marcinho (sem nota)

Entrou aos 29-2º. Ficou pouco tempo em campo e pouco participou.

Rossetto (6,0)

Tentou levar o time ao ataque. Participativo com e sem a bola.

Nikão (5,0)

Facilmente anulado pelo adversário. Não criou jogadas ofensivas.

Raphael Veiga (5,0)

Igual a Nikão: não criou e aceitou a marcação adversária.

Guilherme (6,5)

Entrou aos 18-2º. Belo lançamento para o gol. Criativo.

Pablo (5,5)

Um chute a gol. Ajudou no gol. Fora isso, anulado pelo Cruzeiro.