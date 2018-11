ATUAÇÕES: Richard e Alex Santana foram os melhores do Paraná contra o Vasco

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube empatou em 1 a 1 com o Vasco nessa segunda-feira (dia 1º) à noite, na Vila Capanema, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Richard (7,0)

Fez três boas defesas. Razoável na reposição de bola.

Leandro Vilela (6,5)

Razoável na marcação. Salvou um gol e quase marcou um no apoio.

Charles (5,0)

Salvou dois lances perigosos, mas deu espaços em alguns momentos.

Jesiel (5,0)

Batido em três lances. Deu espaços. Nove boas ações defensivas.

Mansur (5,5)

Um belo lançamento. Parou 11 ataques do Vasco, mas cometeu errinhos.

Torito González (5,0)

Envolvido pelo toque do bola do Vasco. Pouco ajudou com e sem a bola.

Caio Henrique (5,0)

Entrou aos 19-2º. Duas boas jogadas, mas errou três lances fáceis.

Alex Santana (7,0)

Fez um gol, tentou outros seis arremates e lutou, mas não foi bem na marcação.

Deivid (5,0)

Cometeu um pênalti. Uma jogada útil. Produziu pouco.

Grampola (5,0)

Entrou aos 23-2º. Foi bem marcado e pouco criou.

Juninho (5,0)

Apenas correu, mas pouco contribuiu com e sem a bola.

Carlos (5,0)

Entrou aos 11-2º. Um chute perigoso. Fora isso, quase nada.

Silvinho (6,5)

Mal no 1º tempo. Depois, cresceu e criou chances. Dois chutes perigosos.

Ortigoza (4,5)

Perdeu um gol feito. Faltou precisão em vários lances. Duas jogadas úteis.