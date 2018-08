ATUAÇÕES: Richard é o melhor do Paraná na derrota para o Corinthians

Lycio Vellozo Ribas

O goleiro Richard foi o destaque do Paraná na derrota para o Corinthians (1 a 0) neste sábado (25). Ele não teve culpa no gol e fez sete defesas, sendo quatro difíceis.

Richard (7,0)

Não teve culpa no gol e fez sete defesas, sendo quatro difíceis.

Diego Tavares (5,5)

Erros e acertos na na defesa. Errou 33% dos passes. Voluntarioso no apoio

Renê Santos (5,5)

Falhou no gol, mas fora isso ganhou a maioria das jogadas pelo alto

Cléber Reis (6,0)

Alguns errinhos. Ganhou várias jogadas pelo alto

Igor (6,0)

Apoiou pouco. Batido poucas vezes. Esteve bem nos passes e nos desarmes

Leandro Vilela (4,5)

Levou um cartão amarelo polêmico e outro que foi justo; acabou expulso. No mais, irregular

Alex Santana (6,5)

Marcou bem, ajudou no apoio e foi quem mais chutou a gol (4 vezes)

Rodolfo (sem nota)

Entrou aos 42-2º. Jogou pouco tempo

Raphael Alemão (5,5)

Ajudou na marcação e foi razoável. No setor ofensivo, pouco produziu

Nádson (5,0)

Entrou aos 11-2º. Tentou armar o time, mas pouco conseguiu fazer

Caio Henrique (6,0)

Um bom chute a gol. Melhor passador do time, com 85% de acerto. Às vezes sumia do jogo

Silvinho (6,0)

Tentou jogadas de velocidade pela esquerda, mas perdeu a maioria

Grampola (5,0)

Engolido pela marcação. Perdeu lances por demorar demais com a bola. Só uma finalização

Jhonny Lucas (sem nota)

Entrou aos 35-2º para recompor o meio-de-campo. Jogou pouco tempo