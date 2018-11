ATUAÇÕES: Richard foi o melhor do Paraná contra o Ceará

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube perdeu por 1 a 0 para o Ceará, nessa quinta-feira (dia 22) à noite, no Estádio Castelão, em Fortaleza, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja abaixo análise do desempenho individual dos jogadores do Tricolor da Vila Capanema.

Richard (7,5)

Fez cinco defesas e tirou três bolas pelo alto. Salvou o time.

Wesley Dias (5,5)

Muito exigido. Somou 8 boas ações defensivas, mas errou em quatro lances.

Charles (5,5)

Batido em lances fáceis. Foi bem em cinco jogadas defensivas.

Jesiel (5,0)

Somou 10 lances importantes na defesa, mas falhou em jogadas fáceis.

René Santos (5,0)

Quatro boas ações defensivas. Deu espaços em vários lances.

Igor (5,0)

Esforçado. Lutou e fez 4 desarmes, mas errou em jogadas fáceis.

Leandro Vilela (6,0)

Barrou 7 ataques do adversário. O melhor nos passes, com 93% de precisão

Andrey (5,5)

Mostrou habilidade e tentou criar três jogadas ofensivas. Participou pouco.

Jhonny Lucas (6,0)

Sete boas ações defensivas. Errou 35% dos passes. Uma boa jogada ofensiva.



Alesson (5,5)

Entrou aos 17-2º. Começou bem duas jogadas, mas falhou ao definir.

Alex Santana (5,5)

Criou duas boas jogadas, mas participou pouco do jogo.

Juninho (5,5)

Mostrou vontade e tentou seis jogadas na ponta. Faltou precisão ao definir.

Keslley (sem nota)

Entrou aos 27-2º. Jogou pouco tempo. Sem nota.

Felipe Augusto (5,0)

Dois cruzamentos certos. Fora isso, só recebou bolas “rifadas”.