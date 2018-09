ATUAÇÕES: Richard foi o pior do Paraná Clube diante do Santos

Lycio Vellozo Ribas

Vários jogadores do Paraná tiveram desempenho abaixo do esperado. Mas o goleiro Richard acabou sendo o destaque negativo do Paraná Clube na derrota frente ao Santos (2 a 0), neste domingo (9). Ele acabou tendo interferência direta no primeiro gol do Santos, ao soltar a bola no pé do atacante Gabriel.

Richard (4,5)

Uma defesa. Sem culpa no 2º gol. Mas deu o 1º gol de presente para Gabriel, num momento crucial da partida

Júnior (5,5)

Apoiou pouco no 1º tempo. Melhorou no 2º. Razoável na defesa

René Santos (5,5)

Mal posicionado no 2º gol. No mais, razoável.

Rayan (5,0)

Batido em jogadas em seu setor, como a do 1º gol

Igor (5,0)

Os dois gols saíram em cruzamentos pelo seu lado. Irregular na marcação e no apoio

Alex Santana (5,5)

Fez boas jogadas e deu 5 chutes a gol. Seria o melhor do time se não tivesse perdido as duas bolas que geraram gols para o Santos

Jhonny Lucas (5,0)

Irregular na marcação e no apoio e péssimo nos passes: errou 42% deles

Carlos (4,5)

Uma cabeçada de razoável perigo no 1º tempo. Fora isso, errou passes e perdeu bolas

Deivid (5,0)

Entrou aos 14-2º. Mal pegou na bola

Caio Henrique (5,0)

Correu e se esforçou, mas não produziu uma única jogada boa

Maicosuel (sem nota)

Entrou aos 31-2º. Jogou pouco tempo. Sem nota

Nádson (6,0)

Um chute na trave e algumas boas jogadas enquanto esteve em campo

Ortigoza (6,0)

Entrou aos 21-2º. Em pouco tempo, um bom chute e uma boa assistência para Grampola

Rafael Grampola (5,0)

Só foi visto quando chutou uma bola por cima do gol, aos 48-2º