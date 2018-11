ATUAÇÕES: Santos defendeu um pênalti e foi o melhor do Atlético contra o Bahia

Silvio Rauth Filho

O Atlético Paranaense está na semifinal da Copa Sul-Americana. A vaga foi garantida nessa quarta-feira (dia 31) à noite, na Arena da Baixada, com a vitória nos pênaltis sobre o Bahia, na partida de volta das quartas de final. No tempo normal, o time baiano venceu por 1 a 0. Veja abaixo uma análise do desempenho individual dos jogadores do Furacão:

Santos (7,0)

Fez duas boas defesas no tempo normal. Defendeu um pênalti.

Jonathan (6,5)

Converteu seu pênalti. Foi bem nos 90 minutos, com qualidade no apoio e na defesa.

Paulo André (5,5)

Batido no lance do gol. Fora isso, razoável na marcação e na saída de bola.

Léo Pereira (6,0)

Bem no jogo aéreo e na marcação. Eficiente.

Renan Lodi (6,5)

Forte no apoio. Criou três lances de perigo. Bem na defesa.

Wellington (5,5)

Envolvido pelo Bahia em alguns lances. Razoável com a bola.

Bruno Guimarães (6,0)

Entrou aos 17-2º. Melhorou a qualidade do passe no meio-campo.

Lucho González (6,5)

Converteu sua penalidade. Nos 90 minutos, organizou o meio-campo.

Nikão (5,5)

Lutou e tentou criar chances, mas faltou precisão ao definir.

Bergson (sem nota)

Entrou aos 45-2º. Jogou pouco tempo. Sem nota.

Raphael Veiga (6,0)

Esforçado. Tentou resolver com chutes de fora da área. Acertou alguns bons passes.

Marcelo Cirino (5,5)

Quase marcou um gol. Fora isso, foi bem marcado e pouco produziu.

Rony (6,0)

Entrou aos 28-2º. Puxou dois bons ataques. Sofreu faltas próximas à área.

Pablo (6,5)

Converteu sua penalidade. Nos 90 minutos, foi o mais criativo, com bons passes e chutes.