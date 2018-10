ATUAÇÕES: Santos e Pablo foram os melhores do Atlético em Salvador

Silvio Rauth Filho

O Atlético Paranaense venceu por 1 a 0 o Bahia , nessa quarta-feira (dia 24) à noite, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Veja abaixo uma análise do desempenho individual do time paranaense.

Santos (8,0)

Fez duas defesas espetaculares e outras cinco difíceis. Fez o lançamento para o gol.

Jonathan (5,5)

Três boas jogadas no apoio, mas sofreu na marcação.

Paulo André (6,0)

Barrou os ataques mais perigosos do Bahia, mas cometeu alguns errinhos.

Léo Pereira (6,0)

Eficiente na maior parte do tempo, mas também com pequenas falhas.

Renan Lodi (5,5)

Mostrou qualidade em alguns lances, mas teve dificuldades na marcação e na saída de bola.

Wellington (5,5)

Forte nos desarmes, mas foi envolvido pelo adversário na maior parte do tempo.

Lucho González (6,0)

Um bom chute. Tentou organizar o meio-campo. Sofreu na marcação e na saída de bola.

Bruno Guimarães (sem nota)

Entrou aos 29-2º. Jogou pouco tempo. Sem nota.

Marcelo Cirino (5,0)

Uma figura quase nula em campo. Aceitou a marcação.

Thiago Heleno (sem nota)

Entrou aos 44-2º. Jogou pouco tempo. Sem nota.

Raphael Veiga (5,0)

Ficou preso na marcação e pouco participou do jogo.

Rony (sem nota)

Entrou aos 33-2º. Jogou pouco tempo. Sem nota.

Nikão (6,0)

Deu o passe para o gol. Dois chutes perigosos. Alguns erros em lances fáceis.

Pablo (7,5)

Marcou um golaço e criou três boas jogadas com técnica e inteligência.