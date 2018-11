Audiência da Globo cai e chega ao menor índice em três anos, mas emissora continua líder

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os deslizes na audiência da Globo têm sido noticiados com certa frequência nas últimas semanas. Jornal Hoje, Vídeo Show e Amor e Sexo são alguns programas que perderam para a Record na Grande SP ou no cenário nacional.

O problema, no entanto, não parece ser pontual ou passageiro, embora também não seja uma ameaça à liderança da emissora. De acordo com a coluna Ricardo Feltrin, do UOL, embora novembro termine apenas nesta sexta, ele será o pior mês da Globo no Ibope desde dezembro de 2015 no país.

Na Grande SP, por exemplo, a emissora fecha o mês com 12,4 pontos de média no Painel Nacional de Televisão (PNT) nas 24 horas do dia e deve ficar com 15,1 pontos na faixa entre 7h e 0h. Este último índice é o mais baixo dos últimos 35 meses --cada ponto vale por cerca de 240 mil domicílios no PNT.

Ainda de acordo com a coluna, em novembro, das 7h à 0h, a emissora vai ficar com o menor share (% de participação no universo de TVs ligadas) no PNT neste século: 33,5% (ou seja, cerca de 3,3 de cada 10 TVs ligadas sintonizando a emissora). Apenas para comparação, 16 anos atrás, ela chegava a registrar 60%.

A Globo, no entanto, ainda tem uma grande vantagem em pontos ou share de mais de 50% sobre a Record ou o SBT, mas já promove algumas mudanças. O diretor Mariano Boni, que era do jornalismo, por exemplo, passou a cuidar também de programas como Vídeo Show, Encontro, Conversa Com Bial, Bem Estar e Amor e Sexo.

PNT, 24 horas do dia (cada ponto = 240 mil domicílios)

Globo - 12,4

SBT - 5,6

Record - 5,6

Band - 1,1

RedeTV - 0,6

PNT, das 7h à 0h

Globo - 15,1

Record - 7,3

SBT - 6,6

Band - 1,4

RedeTV - 0,7

Grande SP , 24 horas do dia (cada ponto = 72 mil domicílios)

Globo - 12,1

SBT - 6,5

Record - 6,0

Band - 1,6

RedeTV - 0,8

Grande SP , das 7h à 0h

Globo - 14,6

Record - 7,7

SBT - 7,3

Band - 2,0

RedeTV - 0,8

* Até dia 27 de novembro

Fonte: Dados mensurados pela Kantar Ibope Media e obtidos pela coluna Ricardo Feltrin por terceiros; por contrato, a Kantar não pode preparar ou divulgar informações comparativas entre seus clientes