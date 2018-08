Aulas práticas desafiam público do Festival Fartura

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das grandes atrações do Festival Fartura, que ocorre neste domingo (5), no Jockey Club, é o Espaço Interativo. Em aulas práticas de uma hora e meia e temas variados, os participantes se posicionam em bancadas equipadas com utensílios de cozinha e acompanham todos os movimentos do chef-professor.

As aulas abordam um pouco de tudo, desde caranguejo até bombinha francesa. Com apenas 16 vagas por atividade, os ingressos se esgotam rapidamente e uma pequena multidão se aglomera do lado de fora da tenda para tentar acompanhar.

A arte de pururucar. Esse foi o tema da aula do chef mineiro Márcio Santoro neste domingo. A pele durinha e crocante é tão gostosa quanto difícil de se preparar. Antes de ensinar sua técnica para atingir a pururuca sem preaquecer o óleo, o chef confessa que morre de medo de gordura quente e arranca risadas dos alunos. E talvez essa seja a grande sacada das aulas. Mais do que ensinar receitas, os chefs passam dicas práticas para que os alunos repitam os processos com sucesso em casa.

Posicionados na primeira fila como bons estudantes dedicados, Marcus Vinicius e Alexssandra Miranda não tiravam o olho do chef. Para ela, comerciante que atualmente estuda gastronomia, as aulas são importantes para visualizar técnicas gastronômicas de maior dificuldade. Já Marcus, vendedor, buscava aumentar seu repertório para poder fazer bonito em casa.

A chef paraibana Ana Cloris, comandante do Anita Pâtisserie, também passou pelo Espaço Interativo, ensinando a fazer uma bombinha com recheio de paçoca. Ela conta que, mediante o público, dá para ensinar técnicas e receitas mais ousadas. Para o Fartura, que tem um público heterogêneo, escolheu uma receita mais simples, que dá para fazer em casa sem grandes complicações.