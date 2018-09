Ausente, Bolsonaro é menos citado do que Lula e Michel Temer no debate

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Principal ausência do debate desta quarta-feira, Jair Bolsonaro (PSL) foi menos citado que Lula e Michel Temer pelos candidatos que disputam a Presidência da República.

Hospitalizado e estável na primeira colocação nas pesquisas de intenção de voto, o capitão reformado foi poupado de ataques pela maioria dos seus adversários. Teve seu nome citado seis vezes ao longo da uma hora e 45 minutos do evento organizado pela Folha, SBT e UOL.

O único ataque foi de Guilherme Boulos, do PSOL, quando perguntou para o Cabo Daciolo (Patriota) sobre propostas para as mulheres.

"Tem candidatos, como Bolsonaro, que acha que as mulheres têm direitos demais. Ele defende que as mulheres ganhem menos que os homens", afirmou Boulos, que lembrou rejeição do candidato do PSL entre o eleitorado feminino.

Segundo pesquisa Datafolha, de 20 de setembro, 49% das mulheres dizem que não votariam no capitão reformado "de jeito nenhum".

Ciro Gomes (PDT), que já chamou Bolsonaro de fascista e nazista em outras oportunidades, evitou atacá-lo nesta quarta-feira (26). O pedetista fez um apelo aos eleitores do líder nas pesquisas.

"Se você é eleitor Bolsonaro porque é contra o PT, desculpa, nós não podemos concordar com isto", afirmou e concluiu dizendo que, segundo as pesquisas, ele venceria Haddad no segundo turno.

Lula foi citado 11 vezes. Mesmo número de Temer, sempre lembrado em tom negativo. Já o o petista foi elogiado por Haddad e criticado por Alvaro Dias.