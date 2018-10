Ausente nas decisões do Cruzeiro, Fred terá oportunidade em reta final

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Ainda buscando aperfeiçoar seu condicionamento físico, o atacante Fred será titular do Cruzeiro na partida contra o Paraná no sábado (27), às 21h, pela 31ª rodada do Brasileiro.

Após a derrota do Cruzeiro por 2 a 0 diante do Ceará, o técnico Mano Menezes confirmou que irá utilizar o atacante. Dedé e Arrascaeta, que também não jogaram neste meio de semana, voltarão ao time.

Contratado para ser o principal homem-gol do Cruzeiro, Fred passou a maior parte no departamento médico. Quando voltou de lesão, o jogador não conseguiu adquirir o condicionamento físico suficiente para entrar em campo e ajudar o time nas decisões da Copa do Brasil e da Libertadores.

Agora, seu principal objetivo passa a ser recuperar a parte física para voltar bem na pré-temporada de 2019.

"Não quero ficar trazendo o Fred para ele ficar aí. Quando trouxer, ele vai iniciar ou vai entrar durante o jogo. É importante para nós fazermos isso nesse momento", comentou o treinador celeste.

Na conquista da Copa do Brasil, torneio em que Fred foi campeão pela primeira vez, mas que não chegou a entrar em campo, o atacante comentou que utilizaria o final do ano como laboratório para retornar voando no ano que vem.

Desde que se recuperou de lesão, o atacante já foi utilizado em duas partidas: contra o Palmeiras e Vasco, ambas pelo Brasileiro.

Neste ano, Fred entrou em campo por onze vezes. No oitavo jogo do ano, ainda em fevereiro, se lesionou na estreia da Libertadores. Retornou em março, mas voltou a se machucar, desta vez ficando de fora por seis meses.