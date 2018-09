Avaf expõe pinturas e tapeçarias na Casa Triângulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com obras no acervo do Museu de Arte Moderna de Nova York e exposições apresentadas em países como Alemanha, França e Noruega, o artista Assume Vivid Astro Focus (Avaf) -pseudônimo usado pelo brasileiro Eli Sudbrack em projetos solo e em colaborações- expõe seus trabalhos na Casa Triângulo a partir deste sábado (22).

A mostra “Aquele Vestígio Assim... Feérico” reúne, além de 16 pinturas em tinta acrílica sobre papel, um vídeo e um conjunto de tapeçarias móveis. Produzidas com lã de alpaca tingida com cores vibrantes, as obras ficam suspensas no ar e se movimentam com a ajuda de braços robóticos presos ao teto.

CASA TRIÂNGULO

ONDE R. Estados Unidos, 1.324, Jardim América, região oeste, tel. 3167-5621

QUANDO Seg. a sáb.: 10h às 19h. Até 27/10. Livre. Abertura sábado (22)

QUANTO GRÁTIS