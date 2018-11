Avaí empata com Londrina pela Série B;CRB vence e evita à zona de rebaixamento

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em disputa pelo topo da tabela, o Avaí ficou no empate, em 1 a 1, contra o Londrina neste sábado (3), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Getúlio marcou pela equipe de Florianópolis, e Leandro Almeida fez o gol para o time do Paraná.

O resultado da partida, no estádio da Ressacada, tirou a segunda posição do Avaí no campeonato. Agora, com 56 pontos, e na terceira posição, o clube joga as próximas partidas para se manter no G-4 da Série B.

A equipe do Londrina se beneficiou com o empate e subiu para a sexta posição, com 51 pontos e luta para entrar entre os times de acesso.

Na próxima fase, o Avaí visita o Atlético-GO, na terça-feira (6), às 19h15, o estádio Antônio Accioly. Jogando em casa, o Londrina enfrenta o Criciúma, também no mesmo dia e horário, no estádio do Café.

Em outro jogo da noite, o CRB venceu o lanterna Boa Esporte e ganha fôlego na luta contra a zona de rebaixamento.

Jogando no estádio Rei Pelé, a equipe de Maceió abriu o placar após gol de pênalti de Willians Santana, aos 11min do primeiro tempo. No segundo tempo, o Boa Esporte buscou o empate aos 40 min, após Hélder cruzar na área e Bruno Tubarão tocar para o fundo da rede. O CRB buscou a vitória no final da partida com Everton Sena, aos 43min, após falha do goleiro Darley.

A vitória deixou o CRB na 16ª posição, um acima da zona de rebaixamento, com 38 pontos. O Boa Esporte mantém a pior campanha na Série B com 29 pontos.

Na terça, o CRB busca mais uma vitória diante o Juventude, às 21h30, no estádio Rei Pelé. O Boa Esporte pega o a Ponte Preta, que joga em casa, às 20h30, no Moisés Lucarelli.