Avaí empata com o Oeste e mantém a terceira colocação da Série B

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partida entre o Avaí e o Oeste terminou com um empate, em 1 a 1, neste sábado (20), no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Com o empate, cada equipe recebeu um ponto, mas o Avaí saiu melhor desta disputa ao permanecer na terceira colocação da tabela, com 52 pontos. O Oeste, atualmente, está a oito posições abaixo, em 11º, e tem 42 pontos no campeonato.

O Avaí abriu o placar aos 45min do primeiro tempo. O lateral direito Renato aproveitou sobra e mandou para o fundo das redes. O Oeste buscou o empate no início do segundo tempo, aos 5min, após Conrado tentar fazer um cruzamento, a bola desviou em Guga e foi direto para o gol.

Na próxima rodada, o Avaí enfrenta o Goiás, no estádio Serra Dourada, na sexta-feira, às 20h30. No sábado, às 16h30, o Oeste encara o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

No Serra Dourado, o Vila Nova venceu o Juventude, por 1 a 0, e entrou na briga para entrar no G-4 da Série B. Com 51 pontos, a equipe só não entrou na zona de acesso por ter uma vitória a menos que o CSA.

O meia Alan Mineiro foi o herói do Vila Nova ao marcar depois receber a bola na entrada da área e acertar um belo gol, aos 20min do primeiro tempo.

O Juventude continua na vice-lanterna do campeonato com 32 pontos.

Na sexta-feira (26), o Vila Nova visita o Londrina, no estádio do Café, às 19h15. O Juventude busca uma vitória, em casa, contra Sampaio Corrêa, no mesmo dia, às 20h30.

Lanterna do campeonato, o Boa Esporte conseguiu uma vitória neste sábado diante o Guarani, no estádio Municipal de Varguinha, pelo placar de 2 a 1.

O time mineiro voltou a vencer após 43 dias sem ganhar um jogo. Mesmo com a vitória, permanece na lanterna, com 29 pontos. O Guarani, que está na oitava colocação, com 45 pontos, registra a sua terceira derrota seguida na Série B.

Na 33ª rodada, o Boa Esporte recebe o Atlético-GO, no sábado (27), às 16h30. O Guarani também recebe o seu adversário em casa, o Oeste.