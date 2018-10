Avaí vence Goiás e assume a vice-liderança da Série B

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Avaí é o novo vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (26), o time catarinense derrotou o Goiás, no estádio Olímpico, em Goiânia, por 3 a 0.

Com o resultado, o Avaí chegou a 55 pontos e tem apenas o Fortaleza, com 61, à sua frente. Essa foi a quarta partida invicta dos catarinenses, que somaram 10 pontos em 12 disputados.

Getúlio, Daniel Amorim e Renato definiram o triunfo do Avaí. Já o Goiás somou a segunda derrota consecutiva e caiu para a quarta colocação. Mesmo assim, o time esmeraldino se mantém na zona de acesso à Série A.

Em outro jogo importante da rodada, o Fortaleza ficou no 1 a 1 com a Ponte Preta no Castelão. André Luís abriu o placar para o time paulista, mas Marcinho decretou a igualdade.

Com o ponto somado, a Ponte Preta completa quatro partidas de invencibilidade e segue sonhando com o acesso. O time campineiro está em oitavo lugar, com 47 pontos, ficando a seis pontos do G-4.

Em duelo válido pelas últimas colocações, o Juventude derrotou o Sampaio Corrêa por 1 a 0, em casa. Ambos os times, porém, estão na zona de rebaixamento.

Completando o dia de jogos da Série B, o Londrina fez 3 a 2 em casa sobre o Vila Nova. Com o resultado, o time paranaense subiu para o sexto lugar, com 50 pontos, ficando a três pontos do G-4. Ao mesmo tempo, a equipe goiana perdeu a oportunidade de ultrapassar o arquirrival Goiás e entrar na zona de acesso à Série A.