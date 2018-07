Avaí vence o Londrina e chega ao G-4 da Série B

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com gols de Romulo e Fernando Júnior (contra) ainda no primeiro tempo, o Avaí conquistou os três pontos no norte do Paraná e voltou ao G-4 da Série B do Brasileiro. Dagoberto descontou para o Londrina na etapa final.

Depois do encontro entre paranaenses e catarinenses, na noite desta quinta-feira (12), o time de Florianópolis chegou à vice-liderança da competição. Mas ainda pode ser ultrapassado nesta noite pelo Vila Nova (GO), que joga no Pará contra o Paysandu.

Na próxima rodada, o Avaí volta a campo na terça-feira (17), quando recebe o Atlético-GO, na Ressacada.

Na sexta (20), será a vez do Londrina enfrentar o Criciúma. O jogo acontecerá no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina.

O time paranaense segue com 17 pontos e na 13ª colocação.