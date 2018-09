Avaliado em R$ 3,8 milhões, Raphael Veiga está nos planos do Palmeiras para 2019

Silvio Rauth Filho

O meia Raphael Veiga, 23 anos, deve retornar ao Palmeiras para a temporada 2019. Pelo menos, esse é o desejo do clube paulista, que tem contrato com o jogador até 2021. Ele está emprestado ao Atlético Paranaense de janeiro a dezembro de 2018. Não há uma cláusula de opção de compra ou de renovação.

“O Raphael Veiga, no Atlético Paranaense, é outro jovem que a gente acreditou ano passado. Colocamos para dar um pouco de rodagem e estará à disposição do Felipão no ano que vem”, informou o diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, em entrevista ao Fox Sports.

Se quiser segurar o jogador, o Atlético terá que comprá-lo. O site Transfermarkt.de, especializado em transferências, avalia que o jogador tem valor de mercado de R$ 3,8 milhões.

DESEMPENHO

Raphael Veiga é o vice-artilheiro do time principal do Atlético na temporada 2018, com seis gols em 32 jogos disputados. Ele também soma cinco assistências no ano. O atacante Pablo é o goleador principal, com 12 gols em 35 partidas.

Veiga foi revelado na base do Coritiba. Chegou ao profissional em 2016. Naquele ano, somou 24 gols, três gols e quatro assistências. Acabou vendido ao Palmeiras em seguida, mas foi pouco utilizado em 2017 (sete jogos como titular e 13 como substituto ao longo do ano).