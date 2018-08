Avaliamos o Cronos Precision 1.8; o lançamento mais importante da Fiat no ano

Ele foi o lançamento mais importante do ano para a Fiat. O Cronos é um sedã derivado do Argo, lançado no ano passado. Fazer um sedã a partir de um hatch é mais do que colocar um porta-malas para o lado de fora. A parte dianteira da plataforma é igual, assim como as versões de trens de força (motor transmissão). Da coluna do meio para trás, o modelo exigiu um desenvolvimento próprio, uma estrutura mais resistente além de retoques na suspensão e um projeto independente para a mala e a traseira. A dianteira é marcada por vincos e protuberâncias objetivando uma imagem mais potente e esportiva.

A lateral apresenta uma curva suave no teto rumo à parte posterior. A traseira os designers da Fiat dizem ter se inspirado na traseira de um dos modelos da Alfa Romeo. Por fora o Cronos transmite a impressão de ser pequeno, embora por dentro ofereça um bom espaço, especialmente para quem vai atrás. Avaliamos a versão Precision 1.8. No interior o espaço é bom em se tratando de um carro compacto. O banco traseiro tem bom espaço para até dois ocupantes, que não podem ser muito altos, devido à “queda” do teto.

O porta-malas tem volume de 525 litros e ainda guarda o estepe de uso temporário. O painel de instrumentos traz como opcional tela de sete polegadas, que enriquece o interior. A tela flutuante do sistema multimídia também causa o mesmo efeito. Traz ainda, de série, controles de estabilidade e tração e indicador de pressão dos pneus. Assim como o Argo, o Cronos tem um acerto macio de suspensão. Mas a engenharia da marca italiana se apressa em destacar que molas e amortecedores são próprios, com calibragem para se adequar à massa e dinâmica do sedã. Ao volante, o Cronos repete o bom equilíbrio entre conforto e estabilidade do Argo.

No limite de contorno das curvas de raio longo, a tendência é sair de frente, mas a carroceria inclina em nível aceitável sem problemas. Nas frenagens mais fortes, repetição do bom equilíbrio: a dianteira até mergulha, mas a traseira não flutua, se mantendo sob controle. Os pneus de perfil baixo (205/45 R17), no entanto, fazem com que parte das imperfeições do asfalto cheguem à cabine em nível pouco acima do ideal. A versão topo de linha do Argo é equipada com câmbio automático de seis marchas, que podem ser trocadas manualmente por meio de aletas no volante ou movimentando-se a alavanca. Há dispositivo que desacopla o motor da transmissão nas paradas para reduzir consumo (Start & Stop). O motor 1.8 é de bloco de ferro e comando único de válvulas. Vantagem é usar corrente em vez de correia dentada. São 139 cv de potência a 5.750 giros e um bom torque de 19,3 kgfm com etanol a 3.750 rotações. No zero a 100 km/h, o Cronos levou 11 segundos.