Avaliamos o pequeno notável Renault Kwid

Nilton Saciotti

É um carro pequeno, com 1,80 m de altura foi preciso eu “encaixar”, a abertura de vidros é no painel assim como o travamento das portas, precisa acostumar. Todos esses detalhes o proprietário precisa deixar na concessionaria na hora de comprar o Renault Kwid. Ele precisa se adequar a proposta do modelo com baixo custo e econômico. Podemos dizer que o Kwid é extremamente urbano por seu tamanho, peso e altura do solo. Todas as versões têm como motor o 1.0 SCe de três cilindros flex, que no Kwid rende até 70 cv de potência e 9,8 kgfm de torque, sempre acompanhado de transmissão manual de cinco marchas. O conjunto é beneficiado pelo baixo peso do hatch, de apenas 758 kg na configuração mais simples, e esse é o grande trunfo do modelo. O tanque tem capacidade conforme a ficha técnica de 38 litros, mas na hora que pegamos o carro na concessionária Fórmula e fomos abastecer coube 43, estava seco, foi bom para avaliarmos a autonomia e acreditem foram mais de 700 quilômetros. O carrinho fez uma média de consumo apenas na cidade de 17,2 km/l com gasolina, (não fizemos o teste com etanol nem em estrada). A relação peso/potência não interfere para bem apenas no consumo, mas também na agilidade que não faltou disposição nas ruas de Curitiba. Não se pode esquecer da hora da compra o proprietário pagou “barato” e depois disso não pode fazer comparações com modelos mais caros. O interior chega a surpreender pois o entre eixos de 2,42m de distância surpreende (depois de encaixados) é confortável para 4 pessoas apesar de espartano. A Renault nos enviou para avaliação um modelo topo de linha, o Intense, pagando um pouco mais os mimos aparecem como ar-condicionado, direção elétrica, travas e vidros elétricos, alerta de faróis acesos, porta-malas com revestimento interno e retrovisor interno com função anti ofuscante manual, farol de neblina, câmera de ré e central multimídia, bem como apoio de cabeça central traseiro, bolsa na lateral do encosto dos assentos dianteiros, computador de bordo, chave canivete e maçanetas e capas dos retrovisores externos pintadas na mesma cor da carroceria. Essa configuração também conta com rodas de aço de 14 polegadas, mas com calotas exclusivas.