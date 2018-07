Ave Lola inaugura novo espaço

Bem Paraná

Para a produção cênica realizada por mulheres, a Ave Lola Espaço de Criação inaugura seu novo teatro com a 4ª Mostra Ave Lola - O Teatro das Mulheres, realizada entre os dias 29 de março e 09 de abril. A programação conta com cinco espetáculos, sendo duas estreias nacionais de companhias de Minas Gerais e do Rio de Janeiro (com uma coprodução francesa), além de música, artes visuais e debates sobre arte.



Este evento faz parte da programação de mostras especiais do Festival de Curitiba. É interessante citar que a temática da 4ª Mostra Ave Lola está alinhada com a curadoria da mostra oficial do festival deste ano, que tem como um de seus quesitos o tema Mulheres e Identidade.



Com a obra O Malefício da Mariposa, a trupe Ave Lola iniciou sua carreira teatral há cinco anos. Este espetáculo ganhou uma nova montagem, que será apresentada na inauguração do novo espaço da companhia, seguida de mais quatro apresentações em horário diversos.



A Ave Lola apresentará também seu espetáculo mais recente, Nuon, que estreou na mostra oficial do festival do ano passado, chamando a atenção pelo tom poético utilizado para tratar de um episódio cruel da história da humanidade, a guerra do Camboja.



Três companhias convidadas farão parte da mostra. A nova sede da Ave Lola recebe as estreias nacionais de dois espetáculos: a comédia BUMM, do Arande Coletivo de Belo Horizonte (MG), com direção de Inês Peixoto; e o infantil SOLI - O aniversário inesperado, uma coprodução da Farândola Teatro (França) e Cia. Dos Bondrés (RJ). A companhia carioca também apresenta a comédia EPA! Estudos para quase nada, com direção de Fabianna Mello Souza. Os ingressos começarão a ser distribuídos no local uma hora antes de cada espetáculo.



O debate Encontro de Mulheres de Teatro, realizado em 5 de abril, propõem um bate-papo sobre o lugar da mulher no teatro contemporâneo com as artistas Inês Peixoto, Lydia Del Picchia e Gilma Oliveira (do Grupo Galpão, de Belo Horizonte, MG), Fabianna de Mello e Souza, da Cia. Os Bondrés, sob a mediação de Ana Rosa Tezza, da Trupe Ave Lola.

PROGRAMAÇÃO

O Malefício da Mariposa (PR)

- 29 e 30 de março, às 19h30

- 31 de março, 1 e 2 de abril, às 17 horas



BUMM (MG)

- 31 de março, 1 e 2 de abril, às 20 horas



Nuon (PR)

- 3 a 6 de abril, às 19h30



Soli - O aniversário inesperado (RJ/Fr)

- 5 a 9 de abril, às 11 horas



EPA! Estudos para quase nada (RJ)

- 7 a 9 de abril, às 19h30



Debates

Encontro de Mulheres de Teatro: 5 de abril, às 15h30

As artes visuais e a cidade (bate-papo): 6 de abril, às 15h30