Avenida Fredolin Wolf ganha 450 novos ipês amarelos em toda a sua extensão

SMCS

Até o fim desta semana serão concluídos os plantios de 450 novas mudas de ipês amarelos na Avenida Fredolin Wolf, que corta os bairros Pilarzinho e Santa Felicidade, no Norte da cidade. A ação faz parte de um amplo trabalho de arborização pública da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

De acordo com o engenheiro agrônomo responsável pelo Horto Municipal da Barreirinha, Roberto Salgueiro, os plantios seguem um planejamento que leva em consideração o tipo de solo, a localização e outras características como a largura do passeio, movimento da via e cabeamento aéreo.

“Pensamos em qualidade nos plantios para evitar que, no futuro, tenhamos problemas ou acidentes”, explica. As copas dos ipês da Fredolin Wolf não afetarão a visibilidade de quem trafega na via e, onde há uma largura maior, as mudas foram plantadas mais distantes do meio-fio. A expectativa é de que elas estejam desenvolvidas e florescendo em cerca de três ou quatro anos.

Desde o início de 2017 até agora, o Departamento de Produção Vegetal da Secretaria do Meio Ambiente já promoveu o plantio de mais de 38 mil árvores, entre as de via pública com manutenção e reposição da arborização e plantios comunitários.

O número também inclui o Adote uma Árvore, programa que permite que o cidadão solicite o plantio de uma muda em sua rua, o que acontece após a análise dos técnicos sobre a espécie mais adequada para o local. Nos primeiros seis meses do ano, foram atendidas 130 solicitações.

Cesar Brustolin/SMCS