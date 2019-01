Avenida Jacob Macanhan, em Pinhais, recebe calçamento

Ascom/PMP

A Avenida Jacob Macanhan é uma das principais vias de Pinhais por onde circulam, diariamente, milhares de veículos e pedestres. Além da duplicação, diversas intervenções são realizadas constantemente pelas equipes da Prefeitura de Pinhais.

No momento, as equipes da Secretaria Municipal de Obras Públicas trabalham na calçada em antipó, que se estende no trecho entre a Avenida Pineville e a Rua Pérola. A obra respeita a acessibilidade e segue também em frente a pontos comerciais que eventualmente não possuam calçamento.