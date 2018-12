Avenida Paulista recebe evento com 60 gatos para adoção neste domingo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Filhotes, adultos e idosos. Gatinhos de diferentes idades e cores estarão reunidos no Club Homs (av. Paulista, 735), neste domingo (11), das 10h às 17h, em busca de um lar.

O evento, promovido pela empresa de alimentos PremieR pet, vai reunir 60 bichanos que atualmente estão sob os cuidados das ONGs Catland, Patinhas Unidas Brasil e Salvagato.

Também haverá lojinhas de produtos para gatos, bikefoods e um espaço para o público tirar dúvidas sobre os cuidados que devemos ter ao adotar um felino.

Esta é a terceira edição do evento. A primeira aconteceu em agosto de 2017 com a participação de 50 gatos. A segunda, em março deste ano, reuniu 60 bichanos. No total, mais de 50 bigodudos foram adotados.

Os interessados em levar um gatinho para casa deverão preencher um formulário no local, passar por entrevista com os responsáveis das ONGs e assinar um termo de responsabilidade. Todos os adotantes ganharão um kit exclusivo da PremieR pet.

Entre os critérios indispensáveis para adoção estão: morar na Grande São Paulo, em residências seguras (com janelas teladas e barreiras físicas que impeçam a saída do gato para a rua) e garantir condições financeiras para oferecer alimentação e cuidados veterinários para o animal.

Os gatos só poderão ser levados em caixas de transporte –para quem não tiver uma, haverá opções à venda nas lojinhas.

Evento de Adoção de Gatos

Quando: domingo (11), das 10h às 17h

Onde: Club Homs – avenida Paulista, 735, Bela Vista, região central. Entrada gratuita