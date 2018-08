Aventura dentro das Cataratas

Rodrigo Browne

Faltam duas semanas para o feriado da Independência e a sugestão do Bem Paraná é aproveitar esses dias de folga para passear em Foz do Iguaçu e conhecer uma das Sete Maravilhas da Natureza - As Cataratas do Iguaçu. O que muita gente ainda não sabe é que essa visita pode ser feita com uma emoção a mais: o Macuco Safari. A experiência é simplesmente incrível e começa quando você já está dentro do Parque Nacional do Iguaçu.

Lembrando que é bom chegar cedo – principalmente em feriados – por conta das filas de visitantes. A entrada custa R$36 (acima de 11 anos – não tem tarifa de estudante). Crianças (abaixo de 12) e idosos (acima de 60) paga R$10. Se quiser evitar mais uma fila pode antecipar a compra na internet: https://tickets.cataratasdoiguacu.com.br/ com taxa de R$6.

Para aproveitar o passeio Macuco Safari é preciso subir no ônibus panorâmico das Cataratas e soltar no ponto do Macuco, que é bem sinalizado e você desce do ônibus antes de chegar nas Cataratas. Lá tem uma recepção com uma nova bilheteria e é preciso pagar uma taxa extra de R$215,40 (com 50% de desconto para idosos e crianças até 11 anos). O visitante então é conduzido para um jipe que vai leva-lo até as margens do rio. No caminho podem ser observadas orquídeas, palmitos, bromélias, árvores centenárias, além dos animais silvestres, que de vez em quando atravessam a trilha, animando ainda mais o passeio.

Para a aventura dentro d’água o parque disponibiliza barcos infláveis, para pouco mais de 20 pessoas, seguros e eficientes, fabricados de acordo com as necessidades do percurso. Os corajosos aventureiros são levados para sentir o poder das quedas debaixo das Cataratas do Iguaçu, mas não sem antes receber coletes salva-vidas. Tudo pronto, o barco sobe o rio atravessando o cânion, enfrentando a correnteza, numa velocidade média que permite a apreciação da paisagem.

O “banho de cachoeira” é indescritível, a neblina e água em profusão pontuam o espetáculo que tem seu ponto alto nos saltos batizados “Três Mosqueteiros”. O piloto aproxima a embarcação para proporcionar um rápido e divertido banho, onde todos saem encharcados. A sensação de estar literalmente embaixo de uma das quedas é indescritível, é como lavar a alma e se sentir renovado.

Dica — Procure usar roupas e calçados confortáveis, de preferência roupas de praia. Se não quiser ficar molhado depois do banho, coloque na bolsa outra muda de roupa e uma toalha são disponibilizados armários para guardar as bolsas.

Macuco Safari: Atendimento: diariamente (inclusive Domingos e Feriados). Horário: 9h00 às 17h30 - Saída a cada 15 minutos. Informações pelo telefone: (45) 3529 6262 / 3574-4244 ou e-mail: [email protected]