Avião com 188 pessoas a bordo cai na Indonésia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião com 181 passageiros e sete tripulantes da companhia Lion Air caiu pouco depois de deixar o aeroporto de Jacarta, na Indonésia, na manhã desta segunda-feira (29). A informação foi confirmada pela Agência de Busca e Resgate do país.

O boeing 737-800 do voo JT610 deixou Jacarta às 6h20 com destino a Pangkal Pinang e perdeu contato com a torre poucos minutos após a decolagem. A busca acontece no mar de Java.

A Agência de Busca e Resgate diz que a tripulação de um barco viu o avião cair no mar e que algumas embarcações partiram para o local.