Avião com 189 a bordo cai no mar da Indonésia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião com 189 pessoas a bordo caiu no mar pouco depois de deixar o aeroporto de Jacarta, na Indonésia, na manhã desta segunda-feira (29). Destroços e restos mortais foram encontrados e, segundo autoridades, provavelmente não há sobreviventes.

O voo JT610, da companhia Lion Air, deixou Jacarta com destino a Pangkal Pinang, capital da região de Bangka-Belitung, às 6h20 do dia 29 (horário local, 20h20 do dia 28 em Brasília). Em seguida, o piloto da aeronave, um Boeing 737 MAX 8, pediu para retornar à base e perdeu contato após 13 minutos.

As equipes de resgate encontraram "pedaços de corpos que não estavam intactos", afirmou Bambang Suryo Aji, diretor de operações dos serviços de regate da Indonésia. Segundo ele, a descoberta aconteceu várias horas antes de seu pronunciamento. "Portanto, é provável que as 189 pessoas estejam mortas."

A aeronave levava 178 passageiros adultos, uma criança e dois bebês, assim como dois pilotos e seis membros da tripulação. Ao menos 23 dos ocupantes eram funcionários do governo. Segundo a companhia aérea, havia dois estrangeiros no voo: um piloto indiano e um cidadão italiano.

O avião decolou com tempo bom e deveria chegar ao destino uma hora depois.

O portal de acompanhamento de voos Flightradar mostra, em um mapa, a trajetória da aeronave, que decola em direção sudoeste, gira em direção ao sul, depois para noroeste e é bruscamente interrompida.

O acidente é o primeiro registrado com o modelo Boeing 737 MAX 8.

A empresa afirma que a aeronave acidentada estava em operação desde agosto deste ano e que piloto e copiloto acumulavam, juntos, 11 mil horas de voo.