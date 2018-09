Avião da Delta que saiu de SP faz pouso de emergência em Nova York

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião da Delta Air Lines, que saiu de São Paulo na noite desta quarta-feira (19) e tinha como destino Nova York, precisou fazer um pouso de emergência na manhã desta quinta (20) na cidade americana.

Segundo a imprensa local, o boeing 767-300 apresentou uma falha hidráulica e fez o pouso emergencial no aeroporto internacional John F. Kennedy.

Antes de pousar, o piloto da aeronave comunicou a falha à torre de comando do aeroporto, que acionou equipes de resgate para comandar com segurança a retirada de passageiros e tripulantes do avião.

Uma fumaça branca foi vista saindo próxima da região dos freios da aeronave. Foi nessa parte da fuselagem que os bombeiros jogaram muita água para conter qualquer princípio de incêndio.

O avião tinha capacidade para transportar 261 passageiros.

Apesar do susto, nenhum passageiro se feriu e pode sair normalmente da aeronave. O voo da Delta 472 decolou do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (Grande São Paulo), às 21h03 e pousou às 7h40 (horário de Brasília) em Nova York.

A reportagem procurou a Delta e aguarda um posicionamento da empresa sobre o incidente.