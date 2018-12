Avião de pequeno porte cai em área residencial na zona norte de São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião de pequeno porte caiu em área residencial da zona norte de São Paulo, na tarde desta sexta-feira (30). A região do acidente é próxima ao Campo de Marte, aeroporto que opera com pequenos voos.

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o avião caiu em cima de uma casa, causou um incêndio e quatro vítimas estão sendo atendidas no local, mas não se sabe ainda se são moradores do imóvel ou passageiros do avião. O fogo já está controlado.

Os bombeiros estão com dez viaturas no local. Ainda não se sabe qual a aeronave ou quantos ocupantes ela tinha.