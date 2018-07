Avião de pequeno porte cai no aeroporto Campo de Marte, em SP; piloto morre

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião de pequeno porte caiu por volta das 18h na pista de pousos e decolagens do Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. O piloto da aeronave morreu. Outras seis pessoas foram socorridas com vida.

Havia sete pessoas na aeronave, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Uma das vítimas foi socorrida com o apoio do helicóptero Águia, da Polícia Militar, e levada ao Hospital das Clínicas. Os bombeiros do aeroporto controlaram o fogo no local.

O avião de prefixo PP-SZN, vinha de Videira, em Santa Catarina, quando arremeteu e caiu na pista de ponta cabeça.

Consta no registro da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) que a aeronave é um bimotor turbohélice BE9L, fabricado em 2008 pela Hawker Beechcraft, com capacidade para sete passageiros.

A aeronave é de propriedade da empresa de embalagens Videplast, com sede no município catarinense.

Em nota a FAB (Força Aérea Brasileira) informa que investiga as causas do acidente. Uma equipe está no aeroporto para fotografar cenas, retirar partes da aeronave para análise, reunir documentos e ouvir relatos de pessoas que possam ter visto queda.

Até que a perícia seja feita não é possível apontar as causas do acidente.