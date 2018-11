Azevêdo, do PSB, é eleito na Paraíba com apoio do atual governador

Folhapress

SÃO PAULO (FOLHAPRESS) - Com apoio do atual governador, Ricardo Coutinho (PSB), o candidato João Azevêdo (PSB) foi eleito para o governo da Paraíba, com 58% dos votos. Essa foi sua primeira disputa eleitoral.

Azevêdo, 62, ocupava até abril o cargo de secretário de Infraestrutura de Coutinho e conseguiu reunir 14 partidos em sua coligação, entre eles PT, DEM, PCdoB e PDT.

O segundo lugar da disputa ficou com Lucélio Cartaxo (PV), irmão gêmeo do prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, também do PV, e contou com 12 siglas em seu palanque - entre elas PSDB, PP, PSD e Solidariedade.

Em terceiro na disputa, o senador Zé Maranhão, 84, que já governou o estado por três vezes. Ele iniciou a corrida eleitoral em primeiro lugar, com 31% das intenções de voto, segundo o Ibope, mas foi ultrapassado por Azevêdo durante a campanha.

O candidato da situação começou a campanha em terceiro lugar. Azevedo e Cartaxo já integraram o mesmo grupo político, que ajudou a reeleger Coutinho em 2014, mas se desfez na eleição deste ano.

Em setembro, o candidato do PV denunciou à Justiça Eleitoral o uso da máquina do estado em benefício ao aliado do governador, e conseguiu decisão favorável à retirada de cartazes colocados em obras públicas.