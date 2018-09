Babi Rossi diz que recebe propostas para fazer 'programa íntimo'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo e ex-panicat Babi Rossi, 28, afirmou que sofre com o julgamento e o assédio masculino. Ela disse ainda que muitos homens não respeitam o seu trabalho e chegam a fazer propostas indecorosas ao pai, que é seu empresário, perguntando quanto custa para fazer um programa com ela.

"Quantas vezes, ele já recebeu emails de homens falando assim: 'Quanto é o programa [com a Babi]?' Para o seu pai ouvir uma coisa dessas é frustrante. É chato", disse Rossi em entrevista a Daniela Albuquerque.

Ela também relata episódios em que foi assediada diretamente e como costuma reagir. "Só porque você está trabalhando de biquíni quer dizer que você não é uma mulher de valores? Isso me magoa bastante." As declarações dela vão ao ar nesta quinta (13), no programa Sensacional, da Rede TV!, às 23h.

Também participa da atração a jornalista Bruna Dealtry, que foi assediada ao vivo com um beijo de um torcedor enquanto trabalhava. "Me senti extremamente humilhada", revela. Ela acrescenta que o torcedor a procurou depois, mas para reclamar que tinha perdido tudo por conta do que aconteceu.

"Ele disse que a mulher tinha deixado ele, que eu tinha acabado com a vida dele, que os torcedores do Vasco não estavam mais deixando ele entrar [no estádio]. Ainda tive que escutar isso", desabafa. A ex-BBB Ana Paula Costa é outra convidada do programa.