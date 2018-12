Bagagem na mão: 10 itens que evitam problemas

Da redação

Por ser pequena e ter limite de peso, a bagagem de mão tem seus desafios de como ser bem aproveitada e organizada. Geralmente, o foco dos viajantes é a mala que será despachada com roupas e itens grandes. Mas é a bagagem de mão que acompanha o viajante durante todo o trajeto, desde o aeroporto até seu destino. Por isso, ela deve ter objetos que facilitem a viagem.

Quem nunca enfrentou perrengues durante as longas horas no aeroporto e no avião? Os exemplos são infinitos: entrar no banheiro e não ter papel higiênico, ficar sem bateria no celular, derrubar comida na roupa. Viagens costumam ter imprevistos, mas é possível evitar a maioria desses apertos com uma boa organização. Preparar a mala de mão com itens eficientes pode salvar a viagem.

Produtos que não podem faltar na sua bagagem de mão



1. Lenços umedecidos

Muito além do tradicional lencinho para higiene, os lenços umedecidos são práticos e indispensáveis para todo tipo de viagem. Eles são ideais para limpeza íntima e salvam a vida quando não é possível tomar banho ou lavar as mãos na torneira. Segundo pesquisa promovida pela marca Neve, 47% das pessoas que usam lenços umedecidos o fazem para limpeza do corpo em momentos em que não é possível tomar banho, como em voos longos. Pela versatilidade do produto, vale a pena incluir na bagagem de mão. Além disso, o produto pode ser a salvação quando os banheiros não oferecem boa estrutura. Os dados levantados por Neve mostram que limpeza e condições oferecidas nos banheiros também são uma das principais preocupações do brasileiro, 94% dos entrevistados afirmaram já terem deixado de usar banheiros públicos por falta de higiene do local.

2. Kit hidratação: hidratante labial, de mãos e colírio

O ar seco do avião pode causar desconforto e irritações na pele e nos olhos. Uma dica simples é acrescentar à nécessaire produtos como hidratante em creme para as mãos, manteiga de cacau para os lábios e colírio.

3. Medicamentos

Os movimentos e barulhos durante o voo podem provocar dor de cabeça e enjoos nos viajantes. Além dos medicamentos rotineiros com receita médica, é importante incluir medicamentos básicos na bagagem de mão, dentro de um saco plástico transparente, para salvar nesses momentos de apuros dentro do avião.

4. Absorventes

Além do tradicional kit de higiene, com escova e pasta de dentes, escova de cabelo e sabonete em barra, muitas mulheres podem acabar se esquecendo de levar absorventes na mala – principalmente se estiverem viajando em períodos em que não estão menstruadas. Viagens fogem totalmente da rotina e podem provocar estresse, se não forem bem planejadas. Por isso, essas características podem desregular o ciclo menstrual e adiantar ou atrasar a menstruação. Levar pelo menos cinco absorventes pode evitar emergências e não ocupa quase nenhum espaço na bagagem de mão.

5. Muda de roupa extra

Um dos imprevistos mais temidos pelos viajantes é chegar ao destino e ter a mala extraviada. Para superar essa surpresa desagradável é importante separar uma muda de roupa completa para a bagagem de mão. Pode incluir um casaco e um par de meias extra, para garantir conforto durante o voo.

6. Adaptador de tomada

Se você está viajando a trabalho, a mala de mão com certeza incluirá o laptop e os cabos para carregar os eletrônicos. Quem está acostumado a viajar dentro do Brasil pode esquecer que a entrada da tomada para os aparelhos nacionais é de três pinos e cada país tem a sua própria tomada. Sem o adaptador, você pode acabar perdendo as horas de trabalho para encontrar uma loja para comprar esse item.

7. Carregador portátil

No aeroporto e até mesmo nos dias de passeio no destino escolhido, o carregador portátil é um item indispensável para prevenir perrengues. Isso porque o celular é o melhor companheiro de viagem: garante fotos incríveis quando a pessoa esquece a câmera fotográfica, ajuda a localizar endereços e buscar passeios e lugares para comer. O carregador portátil evita ficar sem bateria e, dependendo da marca, pode servir para até três cargas totais do dispositivo.

8. Caneta

Acredite: apesar de ser um item pequeno e comum, a caneta faz falta quando não está na bagagem de mão. Além de ser importante para anotar endereços, contatos e informações de última hora, ela é fundamental para preenchimento dos documentos de imigração ao viajar para o exterior. Mesmo com a possibilidade de pedir o item emprestado para comissários de bordo, é melhor garantir a sua para a viagem toda.

9. Mapa do destino

Sabemos que existem vários aplicativos que ajudam a se localizar em novas cidades e facilitam a busca por lugares diferentes para compras e refeições. Mas, é essencial garantir um mapa turístico das cidades que você visitará, evitando perrengues quando a bateria do celular acaba – principalmente se você não domina a língua do país. Vale, também, carregar uma colinha com os endereços mais importantes, como do hotel ou hostel, caso você se perca pela cidade.

10. Goma de mascar

Essa dica é para quem detesta a sensação de estalo do ouvido com a oscilação de altitude. O chiclete pode salvar nos momentos em que dá vontade de comer um doce ou nas ocasiões em que você quer dar uma refrescada no hálito durante o voo. Além disso, o movimento de mascar algo ajuda a aliviar a pressão nos ouvidos. Vale, também, pensar em snacks pequenos e fáceis de levar na bagagem de mão.