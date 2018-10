Bahia bate Paraná, volta a vencer após 5 rodadas e respira no Brasileiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Foi preciso muita insistência, mas o Bahia conseguiu vencer o Paraná por 2 a 0 neste sábado (13), no Pituaçu, e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Pela 29ª rodada, Vinícius fez os dois gols na reta final da partida.

A vitória é importante para o Bahia manter vantagem sobre a zona de rebaixamento. O time volta a vencer após cinco rodadas e chega a 34 pontos, quatro acima do 17º colocado Ceará. Já o Paraná Clube, virtual rebaixado, ocupa a lanterna com 17 pontos. Na próxima rodada, o Bahia visita o Botafogo no sábado (20), um dia antes de o Paraná receber o Flamengo.

Faltou calma ao Bahia no início do jogo. Apesar de ter maior posse de bola, demorou para entender o que precisava fazer com ela e nesse período quase sofreu um gol. Em ótima triangulação pelo meio, aos 15 minutos, Alex Santana deixou Deivid em ótimas condições, mas o atacante paranista chutou em cima do goleiro Douglas.

O decorrer do primeiro tempo opôs duas estratégias distintas. Enquanto o Bahia valorizava a bola e se propunha a pensar cada jogada -às vezes até demais-, o Paraná apostava na velocidade e na empolgação. Uma boa jogada trabalhada pelo time da casa terminou em cabeceio perigosíssimo de Ramires, que saiu rente ao travessão. Do outro lado, Deivid desperdiçou contra-ataque dando passe longo demais para Rafael Grampola.

A partir do intervalo, o Bahia se lançou mais ao ataque e por consequência deu mais espaço ao adversário. O Paraná Clube seguiu em sua sina de criar poucas chances e desperdiçar bizarramente todas estas poucas chances. À medida que o tempo passava e a torcida se irritava no Pituaçu, o jogo ficou mais corrido. Principalmente porque Enderson Moreira mandou o Bahia à frente ao tirar o lateral Bruno e colocar o meia Vinícius, autor dos dois gols na reta final.

BAHIA

Douglas; Bruno (Vinícius), Douglas Grolli, Lucas Fonseca e Léo; Flavio, Gregore, Elber (Nilton), Ramires e Zé Rafael (Edigar Junio); Gilberto.

T.: Enderson Moreira.

PARANÁ

Richard; Junior (Jhony), Renê, Rayan e Igor; Leandro Vilela, Alex Santana, Deivid (Andrey), Silvinho (Nadson) e Juninho; Rafael Grampola.

T.: Claudinei Oliveira.

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Assistentes: Leirson Peng Martins e Lucio Beiersdorf Flor (ambos do RS)

Cartões Amarelos: Zé Rafael (Bahia); Juninho, Andrey, Jhony (Paraná)

Gols: Vinícius, aos 40 e aos 44 minutos do segundo tempo (Bahia)