Bahia e Chapecoense fazem confronto direto contra o rebaixamento

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bahia e Chapecoense fazem neste domingo, às 19h, na Fonte Nova, um duelo direto contra a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Em vantagem, o time da casa começou a 32ª rodada em 12º lugar, mas não pode desperdiçar pontos diante de sua torcida para não correr risco na reta final do torneio.

A Chapecoense, por sua vez, vive um momento mais apreensivo. Começou a rodada na zona de descenso, mas teve uma perspectiva de melhor ao ganhar do América-MG em sua última partida.

O Bahia tem como adversário também uma semana de adversidades que enfrentou. No sábado passado, perdeu para o Corinthians no Itaquerão com um gol sofrido nos acréscimos. Na quarta-feira (31), foi eliminado da Copa Sul-Americana ao perder para o Atlético-PR na disputa por pênaltis.

Para encarar a Chapecoense, a novidade é a volta de Zé Rafael, que cumpriu suspensão contra o Corinthians. No ataque, o artilheiro Gilberto, contundido, segue como desfalque.

Na Chapecoense, o técnico Claudinei Oliveira tem o time praticamente definido, mas pode promover a entrada de Wellington Paulista. O centroavante estava afastado do elenco principal, mas, em seu retorno, fez o gol do triunfo sobre o América-MG.

BAHIA

Douglas; Nino Paraíba, Jackson, Lucas Fonseca, Léo; Gregore, Nilton, Ramires, Zé Rafael, Élber; Edigar Junio. T.: Enderson Moreira

CHAPECOENSE

Jandrei; Eduardo, Rafael Thyere, Douglas, Bruno Pacheco; Amaral, Barreto, Canteros, Doffo; Osman, Leandro Pereira. T.: Claudinei Oliveira

Estádio: Fonte Nova, em Salvador (BA)

Horário: 19h deste domingo

Juiz: Flávio Rodrigues de Souza