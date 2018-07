Bahia e Vitória fazem clássico em Salvador

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em baixa na tabela do Campeonato Brasileiro, Bahia e Vitória se enfrentam neste domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova, em um jogo em que a rivalidade se sobressai à classificação. Vencer é o que importa.

No Bahia, que está na zona do rebaixamento e empatou com a Chapecoense na última rodada após sair na frente, o técnico Enderson Moreira avaliou positivamente a postura da equipe na partida em Santa Catarina.

"Não estamos satisfeitos, mas a gente deu um grande passo. Fizemos uma partida consistente, trabalhando as jogadas, finalizamos mais e tivemos mais posse. Acho que os números mostram a evolução que tivemos, e contra um time que ainda não perdeu dentro da casa na Série A”.

Pelo lado rubro-negro, a novidade é Neílton. O atacante cumpriu suspensão por terceiro amarelo contra o Paraná e volta à equipe no clássico. Em coletiva na sexta, ele afirmou que voltar no clássico tem um gosto especial.

"Vai ser um grande jogo. Estou com muita vontade de jogar", afirmou o atacante, que já disputou cinco clássicos contra o Bahia, mas ainda não marcou. "Ainda não saiu, mas o gol sai naturalmente. Eu estou aqui para ajudar o Vitória a sair com a vitória, em clássico, fora de casa. Espero que o gol saia nesse domingo", concluiu.

Por outro lado, o atacante André Lima, autor do gol da vitória na partida contra o Paraná, tomou o terceiro amarelo e está suspenso.

BAHIA

Anderson; Nino Paraíba, Tiago, Lucas Fonseca, Léo; Gregore, Elton, Vinícius, Zé Rafael; Edgar Junio, Gilberto. T.: Enderson Moreira

VITÓRIA

Elias; Jeferson, Kanu, Aderllan, Bryan; Arouca, Filipe Souto, Guilherme Costa (Lucas Fernandes), Yago; Wallyson, Neilton. T.: Vágner Mancini

Estádio: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Horário: 16h deste domingo

Juiz: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)