Bahia perde jogo de volta, mas avança na Copa do Brasil e enfrenta o Palmeiras

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Copa do Brasil retornou nesta segunda-feira (16), um dia após a final da Copa do Mundo da Rússia, com os confrontos restantes das oitavas de final. O Bahia garantiu sua classificação para as quartas ao sofrer uma derrota por apenas 2 a 0 diante do Vasco, no Rio de Janeiro. A equipe baiana havia vencido o jogo de ida por 3 a 0.

Nas quartas, o Bahia encara o Palmeiras, que passou pelo América-MG pelas oitavas em maio. O jogo de ida será numa quinta-feira, 2 de agosto, com mando do clube de Salvador, às 19h15. O Palmeiras recebe o adversário em 16 de agosto às 19h15 para a partida de volta.

Após um resultado bastante desfavorável em Salvador, o Vasco buscou o gol a todo momento em São Januário. Aos 33, Yago Pikachu abriu o placar em cobrança de pênalti. A falta dentro da grande área foi cometida por Nino Paraíba em cima de Ríos.

A esperança vascaína aumentou aos 19 do segundo tempo, com o gol de Andrey de cabeça, após cobrança de falta na área de Yago Pikachu. A equipe pressionou até os minutos finais e chegou a cercar o árbitro no final do jogo pedindo mais minutos de acréscimo.

O Cruzeiro garantiu a última vaga das quartas com o empate por 1 a 1 com o Atlético-PR em Belo Horizonte. A equipe mineira havia vencido o primeiro jogo, realizado em maio, por 2 a 1, fora de casa.

Seu adversário será o Santos, nos dias 1º e 15 de agosto. O primeiro jogo terá mando do clube paulista e o segundo do Cruzeiro.