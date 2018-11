Bahia recebe o Ceará em disputa contra o descenso

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bahia e Ceará fazem um clássico nordestino nesta quarta-feira (14), às 21h, na Fonte Nova. As equipes estão na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

O Bahia está em uma situação mais confortável. Porém, com o triunfo da Chapecoense sobre o Santos na segunda-feira, a equipe tricolor voltou a ficar ameaçada e precisa triunfar para se distanciar do perigo.

O Bahia começa a 34ª rodada em 11º lugar, com 41 pontos, quatro à frente da Chape, que abre o Z-4. O Ceará está em 14º, com 38 pontos, e corre o risco de ficar entre os quatro últimos colocados ao fim da rodada.

A favor do Bahia está o desempenho recente, pois só perdeu uma vez nas últimas sete partidas. Além disso, ganhou 10 dos últimos 15 pontos disputados. O Ceará vinha bem, mas já não sabe o que é vencer há duas rodadas -derrota para o Sport e empate com o Inter.

O Bahia tem apenas um desfalque confirmado para o duelo desta quarta. O volante Nilton terá de cumprir suspensão automática e deve ser substituído por Flávio. Na lateral direita, Nino Paraíba foi poupado do último treino e é dúvida. No ataque, Gilberto pode retornar em lugar de Edigar Junio.

Pelo Ceará, o técnico Lisca não tem problemas de suspensão e deve ir praticamente com a mesma formação que ficou no empate por 1 a 1 com o Inter na rodada passada.

BAHIA

Douglas Friedrich; Nino Paraíba (Bruno), Douglas Grolli, Lucas Fonseca, Léo; Gregore, Flávio, Élber, Ramires, Zé Rafael; Edigar Junio. T.: Enderson Moreira

CEARÁ

Éverson; Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio, Felipe Jonatan; Edinho, Richardson, Ricardinho, Calyson; Arthur, Leandro Carvalho. T.: Lisca

Estádio: Fonte Nova, em Salvador

Horário: 21h desta quarta

Juiz: Raphael Claus (SP)