Bahia recebe o Cruzeiro em despedida de Zé Rafael

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bahia e Cruzeiro se enfrentam neste domingo, às 17h, em Salvador, em clima de amistoso, já que nenhum dos times almeja mais alguma coisa no ano. A partida serve mais como uma festa de despedida para o meia Zé Rafael, que deixa o clube tricolor para defender o Palmeiras em 2019.

“Eu posso definir minha passagem aqui como gratidão. Eu fui muito feliz aqui. Cheguei aqui com os pés no chão, trabalhando de forma série e buscando meus objetivos. Hoje, eu olho para trás e vejo que fiz dois anos bem regulares, com tudo acontecendo de forma bem rápida. Espero fazer um grande jogo, uma grande partida, e só depois pensar no futuro”, disse o atleta.

Ao entrar em campo, Zé Rafael completará 128 jogos pelo Bahia, com 18 gols e 12 assistências.

Os desfalques do técnico Enderson Moreira para o jogo são o lateral Nino Paraíba, o meia marco Antônio e o atacante Élber, vetados pelo departamento médico, além dos suspensos Gregore e Tiago, ambos pelo terceiro amarelo, e o goleiro Douglas Grolli, pelo STJD.

O Cruzeiro, por sua vez, já deu férias aos titulares e o técnico Sidney Lobo confirmou um time reserva para a partida.

O objetivo é dar oportunidade a atletas que tiveram menos espaço mostrarem futebol. "Quero vê-los jogar e ter noção clara, não só minha, mas da comissão, para contar com eles na próxima temporada", explicou o interino, que segue à frente da equipe na ausência de Mano Menezes, em tratamento médico.

BAHIA

Anderson; Bruno, Jackson, Lucas Fonseca e Léo; Nilton, Elton, Ramires e Zé Rafael; Clayton e Edigar Junio (Gilberto). T.: Enderson Moreira

CRUZEIRO

Rafael; Ezequiel, Manoel, Cacá e Patrick Brey; Lucas Romero, Lucas Silva e Ederson; David, Raniel e Sassá. T.: Sidney Lobo (interino)

Estádio: Pituaçu, em Salvador

Horário: 17h (de Brasília) deste domingo

Juiz: Bruno Arleu de Araújo (RJ)