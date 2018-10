Bahia tem dois gols anulados pelo VAR e perde do Atlético-PR na Sul-Americana

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O árbitro de vídeo (VAR) roubou a atenção na partida entre Bahia e Atlético-PR, nesta quarta-feira (24), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

O time tricolor teve dois gols anulados e depois viu os paranaenses marcarem e ficarem com a vitória por 1 a 0 na Arena Fonte Nova. Pablo fez o único gol do jogo.

O primeiro gol anulado foi aos 22 minutos do primeiro tempo. Após bate-rebate na área, Clayton esticou a perna no alto e chutou para as redes. O árbitro argentino Fernando Rapallini validou, mas depois voltou atrás e anulou o lance por jogo perigoso ao consultar o VAR, comandado pelo boliviano Gery Vargas.

Já o segundo gol anulado aconteceu no segundo tempo. Logo no primeiro minuto da etapa final, Ramires aproveitou cruzamento rasteiro e tocou para o gol do Atlético-PR. O juiz anulou o lance por impedimento após ouvir o que o árbitro de vídeo tinha a dizer.

Mais tarde, aos 21 minutos, Nikão desviou para Pablo, que chutou forte quase sem ângulo e estufou as redes do Bahia.

As duas equipes voltam a jogar pela Sul-Americana na próxima quarta-feira (31), na Arena da Baixada. Um empate garante os paranaenses na semifinal.