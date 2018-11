Bahia vence a Chape pela primeira vez e se afasta da zona de rebaixamento

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bahia conseguiu um feito inédito na noite deste domingo (4) e está cada vez mais longe da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Ao vencer a Chapecoense pela primeira vez na história por 1 a 0, com gol de Élber na etapa final do jogo realizado na Fonte Nova, em Salvador (BA), a equipe abre seis pontos da degola.

Até aqui, eram seis jogos entre os clubes, com três vitórias da Chape e três empates. Com o resultado, o Tricolor alcança o 11º lugar na tabela do Brasileirão, com 40 pontos. Já a Chape, estacionada nos 34, fica com a 18ª posição, podendo virar penúltimo colocado caso o Sport vença o Ceará nesta segunda-feira (5).

Na próxima rodada, o Tricolor faz clássico contra o Vitória no Barradão. A Chapecoense, na briga para não cair, visita o Santos no Estádio do Pacaembu.

JOGO

Em um jogo sem muita emoção principalmente na etapa final, o autor do gol que deu mais três pontos ao Bahia no Brasileirão fica com o destaque por decidir a partida. No lance crucial, o atacante demonstrou tranquilidade e tirou o zero do placar.

O gol não teve assinatura de Zé Rafael, mas os méritos precisam ser divididos com ele. O principal jogador tricolor recebeu na entrada da área, livrou-se de dois marcadores e deixou o atacante na boa para marcar. Com tranquilidade, Élber tocou na saída de Jandrei e balançou as redes.

JANDREI

Titular absoluto no gol da Chape, Jandrei teve um dia especial neste domingo por completar 100 jogos com a camisa da equipe catarinense. Acontece que, por pouco, o arqueiro não estragou a própria festa em trapalhada em saída de bola.

BAHIA

Douglas Pires; Nino Paraíba, Jackson, Lucas Fonseca (Douglas Grolli) e Léo Pelé; Grégore, Nilton, Ramires e Zé Rafael; Élber (Flávio) e Edigar Junio (Júnior Brumado).

T.: Enderson Moreira.

CHAPECOENSE

Jandrei; Eduardo, Fabricio Bruno, Douglas e Bruno Pacheco; Canteros (Yann Rolim), Amaral e Barreto (Bruno Silva); Osman (Doffo), Leandro Pereira e Wellington Paulista.

T.: Claudinei Oliveira.

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Tatiane Sacilotti dos Santos Camargo e Alex Ang Ribeiro

Cartões amarelos: Lucas Fonseca (Bahia); Bruno Pacheco (Chapecoense)

Gol: Élber (BAH), aos 21 minutos do segundo tempo.