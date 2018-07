Bahia vence uruguaios e sai na frente na disputa por vaga na Sul-Americana

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Bahia saiu na frente na disputa por vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira (25), a equipe derrotou o Cerro, do Uruguai, no estádio Pituaçu, por 2 a 0.

Com isso, o Bahia pode até perder por um gol de diferença na partida de volta para ficar entre os 16 melhores do torneio. O duelo no Uruguai acontecerá no dia 8 de agosto.

A vitória do Bahia foi desenhada no segundo tempo após um duelo equilibrado e sem gols nos primeiros 45 minutos.

Aos 8min da etapa final, Gilberto, de cabeça, após cobrança de escanteio de Régis, abriu o placar para o Bahia. Foi o terceiro gol do recém-contratado centroavante em três partidas. Régis, aos 29min, fechou o placar em cobrança de pênalti.