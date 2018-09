Bailarina do Faustão publica mensagem com indireta a ex-parceiro de dança Sérgio Malheiros

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Natacha Horana, 26, que trabalha como dançarina no Domingão do Faustão há três anos, foi dispensada do quadro Dança dos Famosos em um recente episódio envolvendo Sérgio Malheiros, 25.

O ator, que namora Sophia Abrahão, estava fazendo uma série de apresentações não tão bem avaliadas do ponto de vista técnico e alegou uma falta de entrosamento com sua parceira de dança, Horana, pedindo à produção que a mesma fosse substituída, segundo o site Notícias da TV.

A dupla já vinha sendo criticada pelos jurados justamente pela falta de conexão. Segundo a assessoria da Globo, Sérgio Malheiros passa a se apresentar ao lado da bailarina Suellem Morimoto, com quem já esteve no programa no último domingo (17).

Depois do ocorrido, Natacha Horana usou seu perfil no Instagram para postar uma foto sua no último domingo (16) com a frase "Não se diminua para caber em alguém".

Enquanto Malheiros é questionado pela falta de química, a dupla Fiuk e Erica Rodrigues parecem ter uma boa conexão. Ao final da apresentação dos dois no último domingo (16), o ator deu um beijo na professora.

"Estou tão nervoso e ansioso que não sei dizer. Fazia tantos anos que não me sentia assim. Quanto mais o tempo passa, mais medo da de arriscar, medo da brincadeira parecer ridícula, medo de errar, medo do que vão falar, medo disso, medo daquilo", escreveu Fiuk em seu Instagram.