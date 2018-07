Bairro Novo festeja aniversário de Curitiba com novidade musical

SMCS

O Bairro Novo ofereceu muita alegria e música na tarde deste sábado (24/3) para comemorar antecipadamente os 325 anos de Curitiba, a serem completados na próxima quinta-feira (29). Em retribuição, a cidade vai presentear o Bairro Novo com ainda mais música e mais alegria: o prefeito Rafael Greca anunciou que o bairro vai receber o Programa MusicaR, curso de musicalização da prefeitura para crianças e adolescentes.

O Bairro Novo é um símbolo dessa cidade que se renova permanentemente. Este é um dos lugares mais alegres e vibrantes. Por isso, vamos começar aqui o Programa MusicaR para ofertar a música para as crianças da região, falou o prefeito. O compromisso, reafirmou ele, é ter o programa em funcionamento em todas as Ruas da Cidadania de Curitiba. No Bairro Novo, as inscrições já podem ser feitas e as aulas começam no início de abril.

A festa musical continuou com a apresentação de Ana Júlia, 12 anos, moradora do Bairro Novo e que participou da atual edição do programa The Voice Kids. Outro ponto alto da festa foi a abertura da piscina do Bairro Novo aos sábados. Ampliaremos cada vez mais os serviços da Prefeitura para que as famílias tenham lazer e cultura, ressaltou Greca.

A costureira Josefa da Silva, 58 anos, frequenta o Clube da Gente Bairro Novo para as aulas de ginástica e levou as duas netas, Ana Julia, 7, e Vitória, 9, para comemorar. A gente recebe tanta coisa boa aqui, tem de vir dar os parabéns para a cidade, não é?, disse.

A comunidade também se divertiu com brinquedos e maquiagens para as crianças, apresentações das atividades ofertadas no Clube da Gente, assistiu à Ciranda das Etnias, que apresenta os povos que formaram a cidade, além de cantar o "Parabéns a você", com direito à distribuição de bolo.

MusicaR

O MusicaR é um programa coordenado pela Fundação Cultural de Curitiba (FCC), voltado para crianças de 7 a 12 anos e adolescentes de 13 a 17 anos. Oferece aulas gratuitas, pela manhã ou à tarde, duas vezes na semana. São ofertadas práticas de percussão corporal, instrumental e canto coral.

Participaram do evento secretário de Estado para Assuntos Estratégicos, Edgar Bueno; o administrador da Regional Bairro Novo, Fernando Bonfim; o líder de Governo na Câmara, vereador Pier Petruzziello, além do vereador Mauro Bobato e a superintendente da FCC, Ana Castro.