BairroTatuquara terá rede wi-fi gratuita em prédios públicos

Os moradores do Tatuquara, extremo sul de Curitiba, terão internet wi-fi gratuita a partir da segunda quinzena do mês de setembro. Pontos de rede serão disponibilizados em prédios públicos do bairro, como nas unidades de saúde, Rua da Cidadania, escolas e Faróis do Saber. A novidade é uma parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado, que cederá os serviços da Companhia Paranaense de Energia (Copel).

A rede, porém, só poderá ser usada para acessar serviços públicos ou para pesquisas e trabalhos escolares. De acordo com a gestão, o motivo da instalação é a pouca disponibilidade de operadoras telefônicas na região, que não teriam interesse em fornecer o serviço por ali. Isso faz com que a população tenha dificuldade em acessar a internet de qualidade, que fica restrita a quem tem conexão 4G, por exemplo.

Com a dificuldade de acesso, os moradores do Tatuquara não têm usado o aplicativo Saúde Já, que é o software para marcação de consultas médicas pelo Sistema Único de Saúde (Sus). O problema havia sido identificado por relatórios do app, que apontaram a falta de usuários da região.

A parceria entre a Copel e a prefeitura também pretende levar pontos de conexão wi-fi às estações-tubo da cidade. A ideia é começar instalando a rede em 34 estações da linha Santa Cândida/ Praça do Japão, mas ainda não há previsão para que o serviço esteja funcionando.