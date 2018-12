Bake Off Brasil terá Ratinho apresentando especial de Natal com artistas do SBT

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Ratinho vai comandar com Nadja Haddad o especial de Natal do "Bake Off Brasil - Mão na Massa", do SBT. Um time de estrelas da emissora foi escalado para o episódio e terão que mostrar suas habilidades na confeitaria com provas técnicas.

Sophia Valverde e Igor Jansen, estrelas mirim de "As Aventuras de Poliana", participam do programa ao lado dos apresentadores Otavio Mesquita, Eliana, Celso Portiolli, Silvia e Patrícia Abravanel, entre outros convidados.

Os primeiros 16 participantes terão de fazer uma receita natalina. Ao final da primeira prova, quatro são eliminados e os demais passam para a prova técnica no qual terão de preparar uma guirlanda de mini cupcakes.

"Fico super feliz de estar com todos vocês e conhecer todos em 'uma tacada só'. Estamos aqui para descobrir os dotes de confeiteiros de vocês", disse o jurado Olivier Anquier durante a gravação.

Conhecido pelas pegadinhas do programa Silvio Santos, o humorista Ivo Holanda vai chegar vestido de duende e pregar peças nos participantes durante as provas.

O reality culinário encerrou no último sábado (15), com a vitória de Ricardo, que ganhou uma viagem à Bélgica onde fará tour pelas melhores chocolaterias da Europa.

A atração do SBT foi sucesso de audiência e terminou com acima dos dez pontos no Ibope na Grande SP -cada ponto Kantar Ibope equivale a 71.855 domicílios). Os números garantiram a vice-liderança da emissora no horário. Na edição do ano passado, a média de audiência foi de 9,3 pontos.